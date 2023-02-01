ми живем в симуляції
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
симуляція
интересная деталь - негативные прогнозы. Тут есть форумчанин который с 2014 года говорил что Киев-Карфаген будет разрушен, и приводил пример Алеппо. На этом фоне ни одного позитивного прогноза когда закончится эта война. Даже полярная ночь не длится вечно. За пару месяцев до полномасштабной папа установил себе электроотопление. Когда началось первое что пришло мне в голову что будут длительные блэкауты, дефицит топлива/продовольствия, проблемы с ж/д сообщением, интернетом/моб.связью, водоснабжением. Кое что тоже сбылось.
мой антирекорд 25 часов без э.э, воды и моб.связи. 2023й год. В этом году 2 раза по 15 часов. Одновременно сломался инвертор - начал выдавать ошибку "низкое напряжение" попытался срочно купить другой (ремонтировать некогда), из всех продавцов кому я написал ответил аж 1 человек. После получения нового инвертора сразу же 2й блекаут на 15 часов, без всяких измерений и испытаний пришлось экстренно включить его в работу.
генераторы и камины спасают жителей частного сектора. А что делать аборигенам в квартирах? Акумы и инверторы - полумеры. Должна быть автономия хотя бы на весь отопительный сезон.
Смущает мысль,что и здесь я оказался прав
Найнервовіший день в контексті запасу енергії 2026
В мене рекорд більш ніж 1.5 доби через недавню аварію в ТП. З двома станціями нормально пережили. Зараз з трьома (сумарно 4.5 кВт*год) можна і більше протягнути. Тепер не заряджаю тільки вночі, як раніше, а і вдень, коли дають світло (вчора напруга була 185-195, думаю ще стаб замовляти для Bluetti, бо нижче 190 вже не заряджає, а от Anker і EcoFlow якось пофіг).
Такий графік на сьогодні, вчора не було з 16:00 до 00:30. Вимкнули десь о 16:10, включили десь в 00:15, то AC180P (1.44 кВт*год) розрядилася зі 100% до 48% в своєму стандартному сценарії - холодильник, світло, інтернет.
Якщо ви про Франта, то там показання мінялися, остаточно делірій почався набагато пізніше
Але про Алеппо не він згадував, а Микола-rjkz, проте він не давав прогнозів, а просто подивився на те, що кацапи зробили з Алеппо, і прийняв рішення, що треба валити, бо в Україні буде те саме
у вас феноменальная память. то что в Украине будет "алеппо-2" это и был "Колин прогноз". Почему и как он пришёл к таким выводам - хз. До начала 2022 сам путин не знал будет ли он начинать полномасштабную. Очевидно первоначальная цель была пугнуть количеством мяса и техники, а не воевать. На Киев в т.ч. шли войска рос.гвардии без оружия и без навыков боевых действий. Так не воюют.
К франту у меня двоякое отношение. Его цель воздействие на психику читателя (в т.ч. и на вашу). Своей цели он мастерски достигает. Методы любые. Понимая цель легко находить манипуляции и просто откровенную ложь, перемешанную с правдой или полуправдой. В анамнезе был кризис, что то треснуло или рухнуло, но в целом франт мегастабилен по крайней мере без депрессивных расстройств и со специфическим чувством юмора. Чего нет у Коли (чьи фобии и депрессия кратно усилились по приезду в НЙ, чего стоят рассказы о местных уличных бандах).
любопытна именно негативная специфика этих прогнозов. Которая о многом говорит.
пс со вчерашнего утра мой ЖК без отключений.
Що дешевше.
«19 грн на хозяйські потреби», може в епіцентрі наждачка. Багатофункціонально і недорого.
новость старая 01.02.2023
але 16.01 її снова запустили
