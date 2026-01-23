|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:44
Wirująświatła написав:
если верить свитлоботу большая часть Киева со светом (почти весь), большая часть Ирпеня без
🟠 74%
🟠🟡｜🟡🟡｜🟡🟡｜🟠🟠｜🟠🟠｜🟢🟠
Група 1.1: 60% 22:36
Група 1.2: 83% 22:42
Група 2.1: 82% 22:31
Група 2.2: 82% 22:27
Група 3.1: 85% 22:11
Група 3.2: 76% 22:44
Група 4.1: 70% 21:56
Група 4.2: 61% 21:21
Група 5.1: 67% 22:22
Група 5.2: 64% 22:43
Група 6.1: 91% 19:49
Група 6.2: 69% 22:30
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:47
А я тебе хотів на морі поцілувати в праву щічку
А ти мені цього не дала, бо в тебе скоро електричка
А я тебе хотів на морі поцілувати в праву щічку
А ти мені цього не дала, дай хоч потримаю за ціцьку
Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:04
Wirująświatła написав:
Кожен робітник аварійно-відновлювальної бригади отримає доплату у 20 000 грн за кожен місяць (січень, лютий, березень) цього року, — Зеленський.
Зарплати лікарів в Україні мають бути вищими, ніж у медиків Східної Європи — щонайменше на 10–15%, — Зеленський
Президент додав — його позицію знають у Кабінеті міністрів і це дійсно можливо виконати.
На сьогодні в країнах Європи зп лікарів:
Польща: від 10 300 PLN (лікар-спеціаліст) — приблизно 105 000 грн.
Чехія: від 80 000 CZK (лікар-спеціаліст) — приблизно 164 000 грн.
Словаччина: від 2 900 EUR — приблизно 127 000 грн.
Угорщина: від 1 650 000 HUF (спеціаліст зі стажем) — приблизно 185 000 грн.
Румунія: від 12 000 RON — приблизно 106 000 грн.
Литва: від 3 200 EUR — приблизно 140 000 грн.
Україна: від 35 000 UAH (базова ставка сімейного лікаря) — 35 000 грн.
35к как то много. Ну то что мы нищие даже без этих цифр понятно. Причем нищими мы стали с 2008 года после нескольких девальваций.
4000 євро вчителям
Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:32
Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
