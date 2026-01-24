RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 189190191192
Суб 24 січ, 2026 07:39

  Striker написав:Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
до війни енергетиків скорочували по саме не балуйся, говорили що аварійні роботи будуть виконувати підрядні організації ... а зара тяне народ за бронь та пенсіонери які бояться щось міняти. Закінчиться війна і відкриються кордони то за такі гроші мало хто залишиться.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4520
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Суб 24 січ, 2026 09:02

  Wirująświatła написав::!:
Винахідник із Кривого Рогу Юрій Колесник розробив конструкцію, яка дозволяє комфортно спати у холодній квартирі, коли немає опалення. Його термокапсула працює за принципом термоса і нагрівається виключно теплом людського тіла.

Про це розповіли в «Суспільне Дніпро».

Чоловік називає свій винахід «будинком у будинку». Він говорить, що змайструвати подібне сховище під силу кожному українцю, адже для цього знадобляться звичайні речі: шафа, стіл, цупка тканина, картон чи поліетилен. Головна ідея полягає у створенні кількох шарів захисту з повітряними прошарками, які не пропускають холод всередину.

Таку капсулу варто встановлювати біля міжкімнатної стіни. За словами автора, завдяки ізоляції температура всередині піднімається з 10 до 20 градусів усього за пів години — лише від присутності людини. Юрій говорить, що цей метод нагадує давні часи, коли ліжка закривали балдахінами, щоб зберегти тепло

https://shotam.info/inzhener-z-kryvoho- ... opalennia/

взяти совкошафу покласти на бік, щілини заліпити липким поролоном, зверху спадкового килима від прабабці і вуаля - термокапсула

А ще можна в середину затягнути холодильник обкладений пінопластом, то буде міні термокапсувла в термокапсулі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42185
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Суб 24 січ, 2026 09:06

  Banderlog написав:
  Striker написав:Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
до війни енергетиків скорочували по саме не балуйся, говорили що аварійні роботи будуть виконувати підрядні організації ... а зара тяне народ за бронь та пенсіонери які бояться щось міняти. Закінчиться війна і відкриються кордони то за такі гроші мало хто залишиться.

та хоч на Філіпіни
  budivelnik написав:а шахти/електростанції теплові - їх вік вже минув, обійдемось після війни і без них
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42185
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Суб 24 січ, 2026 09:06

  flyman написав:
  Wirująświatła написав::!:
Винахідник із Кривого Рогу Юрій Колесник розробив конструкцію, яка дозволяє комфортно спати у холодній квартирі, коли немає опалення. Його термокапсула працює за принципом термоса і нагрівається виключно теплом людського тіла.

Про це розповіли в «Суспільне Дніпро».

Чоловік називає свій винахід «будинком у будинку». Він говорить, що змайструвати подібне сховище під силу кожному українцю, адже для цього знадобляться звичайні речі: шафа, стіл, цупка тканина, картон чи поліетилен. Головна ідея полягає у створенні кількох шарів захисту з повітряними прошарками, які не пропускають холод всередину.

Таку капсулу варто встановлювати біля міжкімнатної стіни. За словами автора, завдяки ізоляції температура всередині піднімається з 10 до 20 градусів усього за пів години — лише від присутності людини. Юрій говорить, що цей метод нагадує давні часи, коли ліжка закривали балдахінами, щоб зберегти тепло

https://shotam.info/inzhener-z-kryvoho- ... opalennia/

взяти совкошафу покласти на бік, щілини заліпити липким поролоном, зверху спадкового килима від прабабці і вуаля - термокапсула

А ще можна в середину затягнути холодильник обкладений пінопластом, то буде міні термокапсувла в термокапсулі

Головне не пердіти, щоб не задихнутися. Хоча, так буде ще тепліше.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3342
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5922 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Суб 24 січ, 2026 09:50

Компанія DJI представила нову зарядну станцію Power 1000 Mini, в основі якої лежить літій-залізо-фосфатний акумулятор.

https://focus.ua/uk/digital/741112-nedo ... g_rewarded
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31343
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Суб 24 січ, 2026 10:50

  Striker написав:[
Головне не пердіти, щоб не задихнутися. Хоча, так буде ще тепліше.


Флайман не відчує зміну запаху, бо фетишем чистити зуби не страждає


Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17694
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Суб 24 січ, 2026 11:13

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 24 січ, 2026 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31343
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Суб 24 січ, 2026 11:22

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время власти рассчитывают начать постепенный переход от аварийных отключений электроэнергии к более стабильным — почасовым.

Он отметил, что приоритет: вернуть прогнозируемые графики отключений в пределах трёх-четырёх очередей. Для этого на местах создаются дополнительные резервные бригады, чтобы ускорить устранение повреждений и наладить работу объектов.

При этом министр подчеркнул, что ситуация в энергетике остаётся крайне сложной: в стране сохраняется острый дефицит мощности. Из всех задействованных генерационных мощностей в реальности поставляют ток в сеть лишь около трети.

«Мы работаем с региональными властями, чтобы задействовать все установки. Каждый источник энергии должен быть на максимуме»,
— добавил Шмыгаль.

❗️Ночной обстрел Киева вновь нанёс ущерб критической инфраструктуре.

По словам Кличко, удар пришёлся по ТЭЦ, что вызвало сбои в системе отопления и водоснабжения на левом берегу города. В результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения.

⚡️ Через ворожу атаку майже 6 000 будинків у Києві залишилися без опалення

Проблеми з водою спостерігаються на лівому березі та частково на правому.

КМДА тимчасово обмежує освітлення парків і скверів: сучасні ліхтарі працюватимуть на 20% потужності, старі — частково або вимкнено, щоб забезпечити світлом основні магістралі та вулиці міста.

⚡️ Масована атака на енергетику: частина споживачів у Києві, Київщині, Чернігівщині та Харківщині залишилася без світла — Міненерго

Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого споживачі у столиці, Київській, Чернігівській та Харківській областях залишилися без світла. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У Києві та на Київщині діють графіки аварійних відключень і мережеві обмеження.


⚡️ Критичне навантаження на електромережі через масове вмикання обігрівачів та бойлерів у Бучі

Вчора фахівці завершили ремонт щитової на вулиці Енергетиків, 19 і подали напругу, проте вже о 01:00 ночі обладнання знову вийшло з ладу через миттєве пікове навантаження.

На Водопровідній, 33 автоматика вибивала кожні 30 хвилин. Аварійні бригади працюють безперервно другу добу, перезапускаючи системи, щоб запобігти повному вигоранню щитових.

🗣«Ми закликаємо кожного не вмикати потужні прилади одразу після появи світла. Дайте мережі стабілізуватися 20–30 хвилин», — додали в КП «Бучасервіс».


💡У Києві без електрики залишилися понад 800 тисяч абонентів, у Чернігові — понад 400 тисяч

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.


Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31343
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 189190191192
