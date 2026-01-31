|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 31 січ, 2026 10:17
Wirująświatła
так 21700 же больше сами по себе.
как ими увеличить емкость при тех же габаритах?
цифры 18650 означают размеры — 18(диаметр)-65(длина)-0
соотв у 21700 21 диаметр и 70 длина. емкость не выше радикально, 5000 мач максимум.
у меня в самокате стояли ячейки 18650 на 2500 мач, а в продаже есть подороже такие же на 3500. думал заморочиться как батарею менял, да решил что пофиг. купил готовый аккум такой же да и все
