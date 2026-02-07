Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Wirująświatła написав:у вас есть альтернатива на 15-20квт в пределах 2куе?
Нет, но его вариант не будет стоить 2 куе даже за 15 кВт. И будет глючить,а может и гореть.
lifepo кормірки коштують в районі 60 євро за 1 квтгод. недавно збирав батькам і друзям пару 3500 ватгодин станцію в пластиковому ящику, вийшло десь в районі 20 кгрн. із інвертором на 1500 та 100А зарядкою та авр, із якісною БМС
с 0 до 18 подача э.э. на 2 часа надо готовится к тому что в сутки будут на 2 часа подавать.
Из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная. В связи с этим, графики отключений могут быть увеличены.
Таким неутешительным прогнозом поделился министр энергетики Денис Шмыгаль. Об этом стало известно после проведения заседания Штаба
"Ситуация в энергетике остается очень сложной. К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным", – говорится в сообщении.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 лют, 2026 00:47, всього редагувалось 2 разів.