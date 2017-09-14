RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16695166961669716698
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:23

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  pesikot написав:Алкота

черниговская помойная распропагандированная :D
тебя бы в меге на олимпийской по фейс контролю бы забанили
пес помойный, крути хвостом от собачьей радости что нормальные люди тебе большое одолжение делают, отвечая на твой пустопотужный лай

Точняк ты бухой в сраку ))


я пишу достаточно сложные тексты, продолжаю работать и делать накопления в тяжелейших условиях
с вредными привычками, тем более в алкогольном опьянении, это нереально
а вот ты - персональные оскорбления и притащенную пропаганду с ермаковско-подоляковских помоек, об которую даже бывшие майдановцы шмит и бетон брезгуют мараться
ты - опустившийся(а может и никогда и не поднимавшийся) недочеловек, презираемый всеми , последние плюсы у тебя были полгода назад от такого же интеллектуального люмпена вадима :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5257
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:40

  Hotab написав:

Вільна німецька?


Кнопку «скарга» на німецькій навіть не вивчив

"Продолжайте наблюдение!" (с) :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11477
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:50

  _hunter написав:
  Hotab написав:
Вільна німецька?

Кнопку «скарга» на німецькій навіть не вивчив

"Продолжайте наблюдение!" (с) :lol:

а що за тобою спостерігати - якщо в тебе забрати кнопку "скарга", то ти ж почнеш головою об стіну битися :lol: хоча на це я б подивився :mrgreen:
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 07 лют, 2026 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11587
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 20:07

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:по-друге, а звідки інфо 200? якщо відновлювати вони й більше можуть, але вже нема чого відновлювати. КАБи теж спадщина срср.

Інформація про 200 з довоєнного виконання алжирських контрактів. Це наявні потужності уралвагонзаводу.
Зараз частина з них задіяна на ремонті та відновленні техніки, відповідно виробництво нових менше, але можливості по виготовленню Т-90 - 200 штук в рік.

може десь написано на паперах - але по факту - ні. ви ж самі казали, що Т-90 так замасковані, що їх ніхто не бачить. я більше вірю оцінці Коваленко..
  Shaman написав:ми просто говоримо про країну, яка отримала в спадок купу військового брухту (який зробила не сама) й розповідає про потужність.

Ми говоримо про сильного і небезпечного ворога. Ти можеш скільки завгодно говорити про те, що вони унітазів ніколи не бачили і ссуть під кущиком. І це нерідко є правдою. Але це не робить ворога слабшим чи менш небезпечним.

а я десь казав, що ворог безпечний? не плутайте. Раша ворог небезпечний, а головне підступний й без ніяких моральних обмежень. але це далеко не передова держава світу...
  Shaman написав:танки взагалі виробляють - США, Німеччина, Ізраїль, Франція, Великобританія, Японія, Росія, Південна Корея та Китай. небагато країн. але знову - на Раші це все радянський спадок. й Корея виробляє 120 танків на рік. інші - не знаю, але я так розумію, зараз взагалі роздумують про роль танків у майбутньому в умовах тотальної навали дронів...

Німеччина біля 70. США та Ізраїль - ще меншею. Тим не менше, країни нарощують кількість танків на озброєнні. Є купа нових контрактів за останні роки. Тому ти неправий. Ніхто не роздумує про роль і потребу танків на сучасному полі бою. ЇХ купляють. Просто можливості виробництва сильно обмежені.
це ти не думаєш. а інші думають. дрони багато чого змінили на полі бою..
  Shaman написав:а мене притомила ця незрозуміла агресія. ти для себе розберись, чого так. почалось з російського екзархату - тебе теж ця тема чіпляє?
але якщо стає легше - то накидай. але забудь про слово об'єктивність. накидаєш, бо аргументів немає.

Тому що мене заїбало твоє п***. Хоч розказувати які лохи русня і як їх легко перемагати - то роби це хоча б з ППД якоїсь бригади, я вже не кажу навіть про ПТД чи ЗКП(про нуль навіть подумати боюсь). Але ти потужнічаєш і п*** з глибокого тилу, розказуючи як ми перемагаєм.
Але якщо п*** з тилу, то ми не перемагаєм. Ми тоді програєм, от в чому проблема. Програєм в першу чергу через таких п*** як ти.

ладно, я тобі дозволив, тому не будемо ображатися. але скільки це лайна ти на мене накинув? а скільки в тобі ще залишилось? краще подумай, звідки й чого воно береться.

я ніде не писав, що їх легко перемагати. воювати з противником, який застосовує м'ясні штурми - завжди важко. це ще варвари на Риму показали. тому ти розмовляєш з якимось уявним співбесідником, й це не я. краще відпочинь, бо багато плутанини.

звісно, програємо через мене. 8) не через ухилянтів, яких тут кожен другий виправдовує, а якщо людина ще й "порішала", то таких взагалі не чіпаємо - бо це майже "небожители". програємо ми через те, що сусідню країну нагнули так, що вони спустили своє майбутнє в каналізацію й намагаються це зробити в нас. але винний, звісно я - я ж кажу - треба відпочити
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11587
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 20:33

Как-то не сильно потужно...
Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика, - голова Мюнхенської конференції з безпеки

Вольфґанґ Ішинґер пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня". Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер. "Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.
_hunter
 
Повідомлень: 11477
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 20:38

Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Как-то не сильно потужно...
Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика, - голова Мюнхенської конференції з безпеки

Вольфґанґ Ішинґер пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня". Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер. "Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.

Чому ж, ви під захистом одразу двох держав використовуєте значення сво. Вас не влаштовує захист? Як громадянину України, можемо через консульство посприяти відміні 500є щоб ви могли краще і потужніще допомогти батькам в Україні )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16695166961669716698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 203559
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 406108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1117913
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.