|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 07 лют, 2026 19:23
pesikot написав: fox767676 написав: pesikot написав:
Алкота
черниговская помойная распропагандированная
тебя бы в меге на олимпийской по фейс контролю бы забанили
пес помойный, крути хвостом от собачьей радости что нормальные люди тебе большое одолжение делают, отвечая на твой пустопотужный лай
Точняк ты бухой в сраку ))
я пишу достаточно сложные тексты, продолжаю работать и делать накопления в тяжелейших условиях
с вредными привычками, тем более в алкогольном опьянении, это нереально
а вот ты - персональные оскорбления и притащенную пропаганду с ермаковско-подоляковских помоек, об которую даже бывшие майдановцы шмит и бетон брезгуют мараться
ты - опустившийся(а может и никогда и не поднимавшийся) недочеловек, презираемый всеми , последние плюсы у тебя были полгода назад от такого же интеллектуального люмпена вадима
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5257
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 19:40
Hotab написав:
Вільна німецька?
Кнопку «скарга» на німецькій навіть не вивчив
"Продолжайте наблюдение!" (с)
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11477
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 07 лют, 2026 19:50
_hunter написав: Hotab написав:
Вільна німецька?
Кнопку «скарга» на німецькій навіть не вивчив
"Продолжайте наблюдение!" (с)
а що за тобою спостерігати - якщо в тебе забрати кнопку "скарга", то ти ж почнеш головою об стіну битися
хоча на це я б подивився
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 07 лют, 2026 20:07, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11587
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 07 лют, 2026 20:07
sashaqbl написав: Shaman написав:
по-друге, а звідки інфо 200? якщо відновлювати вони й більше можуть, але вже нема чого відновлювати. КАБи теж спадщина срср.
Інформація про 200 з довоєнного виконання алжирських контрактів. Це наявні потужності уралвагонзаводу.
Зараз частина з них задіяна на ремонті та відновленні техніки, відповідно виробництво нових менше, але можливості по виготовленню Т-90 - 200 штук в рік.
може десь написано на паперах - але по факту - ні. ви ж самі казали, що Т-90 так замасковані, що їх ніхто не бачить. я більше вірю оцінці Коваленко..
Shaman написав:
ми просто говоримо про країну, яка отримала в спадок купу військового брухту (який зробила не сама) й розповідає про потужність.
Ми говоримо про сильного і небезпечного ворога. Ти можеш скільки завгодно говорити про те, що вони унітазів ніколи не бачили і ссуть під кущиком. І це нерідко є правдою. Але це не робить ворога слабшим чи менш небезпечним.
а я десь казав, що ворог безпечний? не плутайте. Раша ворог небезпечний, а головне підступний й без ніяких моральних обмежень. але це далеко не передова держава світу...
Shaman написав:
танки взагалі виробляють - США, Німеччина, Ізраїль, Франція, Великобританія, Японія, Росія, Південна Корея та Китай. небагато країн. але знову - на Раші це все радянський спадок. й Корея виробляє 120 танків на рік. інші - не знаю, але я так розумію, зараз взагалі роздумують про роль танків у майбутньому в умовах тотальної навали дронів...
Німеччина біля 70. США та Ізраїль - ще меншею. Тим не менше, країни нарощують кількість танків на озброєнні. Є купа нових контрактів за останні роки. Тому ти неправий. Ніхто не роздумує про роль і потребу танків на сучасному полі бою. ЇХ купляють. Просто можливості виробництва сильно обмежені.
це ти не думаєш. а інші думають. дрони багато чого змінили на полі бою..
Shaman написав:
а мене притомила ця незрозуміла агресія. ти для себе розберись, чого так. почалось з російського екзархату - тебе теж ця тема чіпляє?
але якщо стає легше - то накидай. але забудь про слово об'єктивність. накидаєш, бо аргументів немає.
Тому що мене заїбало твоє п***. Хоч розказувати які лохи русня і як їх легко перемагати - то роби це хоча б з ППД якоїсь бригади, я вже не кажу навіть про ПТД чи ЗКП(про нуль навіть подумати боюсь). Але ти потужнічаєш і п*** з глибокого тилу, розказуючи як ми перемагаєм.
Але якщо п*** з тилу, то ми не перемагаєм. Ми тоді програєм, от в чому проблема. Програєм в першу чергу через таких п*** як ти.
ладно, я тобі дозволив, тому не будемо ображатися. але скільки це лайна ти на мене накинув? а скільки в тобі ще залишилось? краще подумай, звідки й чого воно береться.
я ніде не писав, що їх легко перемагати. воювати з противником, який застосовує м'ясні штурми - завжди важко. це ще варвари на Риму показали. тому ти розмовляєш з якимось уявним співбесідником, й це не я. краще відпочинь, бо багато плутанини.
звісно, програємо через мене.
не через ухилянтів, яких тут кожен другий виправдовує, а якщо людина ще й "порішала", то таких взагалі не чіпаємо - бо це майже "небожители". програємо ми через те, що сусідню країну нагнули так, що вони спустили своє майбутнє в каналізацію й намагаються це зробити в нас. але винний, звісно я - я ж кажу - треба відпочити
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11587
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 07 лют, 2026 20:33
Как-то не сильно потужно...
Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика, - голова Мюнхенської конференції з безпеки
Вольфґанґ Ішинґер пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня". Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер. "Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11477
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 07 лют, 2026 20:38
_hunter написав:
Как-то не сильно потужно...
Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика, - голова Мюнхенської конференції з безпеки
Вольфґанґ Ішинґер пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня". Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер. "Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.
Чому ж, ви під захистом одразу двох держав використовуєте значення сво. Вас не влаштовує захист? Як громадянину України, можемо через консульство посприяти відміні 500є щоб ви могли краще і потужніще допомогти батькам в Україні )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6157
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|203559
|
|
|1493
|406108
|
|
|6076
|1117913
|
|