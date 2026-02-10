Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 215216217218 Додано: Вів 10 лют, 2026 23:47 Vadim_ написав: маладой человек , вы в курсе шо воде в системе отопления нада принудительная циркуляция , а это электродвигатель киловат на 50 (и генератор с топливом и всё єто не бесплатно от мерии Днепра ,а за свои , скидываться), так как нету хрущёвок с индивидуальной котельной , минимум на 3-5 домов маладой человек , вы в курсе шо воде в системе отопления нада принудительная циркуляция , а это электродвигатель киловат на 50 (и генератор с топливом и всё єто не бесплатно от мерии Днепра ,а за свои , скидываться), так как нету хрущёвок с индивидуальной котельной , минимум на 3-5 домов



когда вы уже освоите иишку? ну бесплатно ж, прежде чем глупости писать.

Насос для циркуляции воды в системе отопления 5-этажного многоквартирного дома на 75 квартир (5 подъездов) должен подбираться на основе гидравлического расчёта, учитывая тепловую нагрузку здания, гидравлическое сопротивление трубопроводов, высоту подъёма и другие факторы. Это не простая задача — идеально, если есть проект системы (например, по ДБН Украины), но я дам оценку на основе типичных значений для таких зданий (панельные или кирпичные хрущёвки/брежневки в Украине). Расчёты основаны на стандартных формулах и нормах.



### Шаг 1: Оценка тепловой мощности системы (Q_тепл)

- Типичная площадь квартир в таких домах: 40–60 м². Возьмём среднее 50 м² — общая отапливаемая площадь ≈ 75 × 50 = 3750 м².

- Удельная тепловая нагрузка для многоквартирных домов (по нормам для холодного климата, как в Киеве, с температурой -22...-25°C): 70–100 Вт/м². Возьмём 80 Вт/м² (усреднённо для утепленных зданий).

- Итого Q_тепл ≈ 3750 × 0.08 = 300 кВт (может варьироваться от 250 до 500 кВт в зависимости от утепления, окон и региона).



### Шаг 2: Расчёт расхода воды (производительности насоса, Q)

Формула: Q (м³/ч) = Q_тепл / (ΔT × C), где:

- ΔT — разница температур подачи и обратки (обычно 15–20°C для радиаторных систем; возьмём 20°C).

- C — теплоёмкость воды ≈ 1.163 кВт·ч/(м³·°C).

- Расчёт: Q ≈ 300 / (20 × 1.163) ≈ 300 / 23.26 ≈ 12.9 м³/ч (для 400 кВт — около 17 м³/ч, для 500 кВт — 21.5 м³/ч).



### Шаг 3: Расчёт напора (H)

Напор преодолевает сопротивление системы: трение в трубах, фитингах, радиаторах, теплообменнике и подъём на этажи.

- Геодезическая высота: 5 этажей × 3 м/этаж ≈ 15 м.

- Потери на трение: Зависят от длины труб (магистрали + стояки ≈ 200–400 м), диаметра (50–80 мм) и скорости потока. Удельные потери ≈ 100–200 Па/м, итого 5–15 м вод. ст.

- Потери в приборах и арматуре: 5–10 м.

- Итого типичный H ≈ 25–35 м для 5-этажки (может быть 20–40 м в зависимости от схемы — двухтрубная или однотрубная).



### Шаг 4: Расчёт мощности насоса (P)

- Гидравлическая мощность: P_гидр (Вт) ≈ Q (м³/ч) × H (м) × 2.72 (упрощённо от ρ × g / 3600).

- Электрическая мощность: P (Вт) = P_гидр / η, где η — КПД насоса (0.6–0.7 для современных моделей).

- Пример для наших значений (Q=15 м³/ч, H=30 м, η=0.65):

- P_гидр ≈ 15 × 30 × 2.72 ≈ 1224 Вт.

- P ≈ 1224 / 0.65 ≈ 1883 Вт ≈ 1.9 кВт.

- Если тепловая нагрузка выше (400–500 кВт), Q=17–21 м³/ч, H=30–35 м — P ≈ 2–3 кВт.



### Рекомендации

- **Типичная мощность для такого дома**: 2–3 кВт (с запасом 10–20% на загрязнение системы и будущие изменения). Для точности нужен гидравлический расчёт (программы типа Audytor или услуги инженера).

- **Тип насоса**: Циркуляционный с мокрым ротором, регулируемой скоростью (экономит до 50–80% энергии). Бренды: Grundfos (Magna), Wilo (Stratos), DAB или аналогичные. Диаметр подключения 40–50 мм, класс энергоэффективности IE4/IE5.

- **Особенности для МКД**: Насос устанавливается в ИТП (индивидуальном тепловом пункте) в подвале, часто в паре (основной + резервный). Учитывайте шум, вибрацию и возможность обслуживания без остановки отопления.

- **Риски**: Слишком слабый насос — холод в верхних этажах; слишком мощный — шум, перерасход энергии, гидроудары.





### Расчёт для 9-этажного дома



Для 9-этажного многоквартирного дома расчёт мощности циркуляционного насоса аналогичен предыдущему (для 5-этажки), но с корректировкой на большую высоту, площадь и тепловую нагрузку. Я предполагаю похожую структуру: 5 подъездов, ~135 квартир (пропорционально увеличено с 75 для 5-этажки), средняя площадь квартиры 50 м² — общая отапливаемая площадь ≈6750 м². Если параметры отличаются (например, точное количество квартир или регион), укажите для уточнения. Расчёты основаны на стандартных формулах и нормах (ДБН В.2.5-67:2013 для Украины, СНиП для аналогичных условий), с удельной тепловой нагрузкой для многоэтажек 100 Вт/м² (для климата Киева с -22°C).



### Шаг 1: Оценка тепловой мощности системы (Q_тепл)

- Удельная тепловая нагрузка для многоквартирных домов: 70–100 Вт/м² (для многоэтажек ближе к 97–101 Вт/м² при -25°C). Возьмём 100 Вт/м² с запасом на неидеальное утепление.

- Q_тепл ≈ 6750 × 0.1 = 675 кВт (может варьироваться от 500 до 800 кВт в зависимости от утепления и окон).



### Шаг 2: Расчёт расхода воды (производительности насоса, Q)

Формула: Q (м³/ч) = Q_тепл / (ΔT × C), где:

- ΔT — разница температур подачи и обратки (15–20°C; возьмём 20°C для радиаторной системы).

- C — теплоёмкость воды ≈1.163 кВт·ч/(м³·°C).

- Расчёт: Q ≈ 675 / (20 × 1.163) ≈ 29 м³/ч (для 500 кВт — ~21.5 м³/ч, для 800 кВт — ~34.4 м³/ч).



### Шаг 3: Расчёт напора (H)

Напор преодолевает подъём, трение в трубах (R × L), местные потери (ZF) и сопротивление радиаторов/теплообменника. Формула упрощённая: H = H_geo + H_losses.

- Геодезическая высота: 9 этажей × 3 м/этаж ≈27 м.

- Потери на трение: Удельные R ≈100–300 Па/м (0.01–0.03 м/м), длина контура (магистрали + стояки) ≈500–1000 м → 10–30 м.

- Местные потери (фитинги, радиаторы, арматура): 5–15 м (коэффициент ZF ≈1.3–2 для систем).

- Итого типичный H ≈45–60 м для 9-этажки (в ЦТП или ИТП часто 50 м; для сравнения, в 5-этажке было 25–35 м).



### Шаг 4: Расчёт мощности насоса (P)

- Гидравлическая мощность: P_гидр (кВт) ≈ (Q × H × ρ × g) / (3.6 × 10^6), где ρ=1000 кг/м³, g=9.81 м/с² (или упрощённо Q × H / 367).

- Электрическая мощность: P (кВт) = P_гидр / η, где η — КПД насоса (0.6–0.7; возьмём 0.65 для типичного).

- Пример для наших значений (Q=29 м³/ч, H=52 м, η=0.65):

- P_гидр ≈ 4.11 кВт.

- P ≈ 4.11 / 0.65 ≈ 6.3 кВт.

- Если нагрузка ниже (500 кВт), P ≈4–5 кВт; выше (800 кВт) — 7–9 кВт.



### Рекомендации

- **Типичная мощность для такого дома**: 5–7.5 кВт (с запасом 15–20% на загрязнение фильтров и будущие изменения). Для точности требуется полный гидравлический расчёт (программы вроде Valtec или услуги инженера-теплотехника).

- **Тип насоса**: Циркуляционный с регулируемой скоростью (EEI <0.23), мокрый ротор. Бренды: Grundfos UPS/UPS Magna (например, Magna3 50-120F на 5–7 кВт), Wilo Stratos или аналог. Диаметр 50–65 мм, класс IE4.

- **Особенности для МКД**: Установка в тепловом пункте (подвал), часто дублируется (основной + резерв). Учитывайте шум, автоматику (частотный преобразователь для экономии до 70% энергии) и соответствие нормам (ДСТУ для Украины).

- **Риски**: Недостаточная мощность — неравномерный нагрев верхних этажей;

когда вы уже освоите иишку? ну бесплатно ж, прежде чем глупости писать. Wirująświatła

Повідомлень: 31534 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 00:03 Wirująświatła написав: когда вы освоите иишку? ну бесплатно ж когда вы освоите иишку? ну бесплатно ж

ти не уявляєш скільки біди буде ще з всіма цими безкоштовними розрахунками.

давай я тобі операцію на серці зроблю?

я трохи натренований на певній виборці хомячків, хоч ти не хомяк, але серце ж маєш? ти не уявляєш скільки біди буде ще з всіма цими безкоштовними розрахунками.давай я тобі операцію на серці зроблю?я трохи натренований на певній виборці хомячків, хоч ти не хомяк, але серце ж маєш? killer_of_liars Повідомлень: 8 З нами з: 01.11.25 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 00:36 Бетон написав: В нормальних країнах трансформатори, щити й мережі не ставлять мешканці за власний кошт і на кмітливості — це зона відповідальності постачальника послуги.

Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей — а не читає лекції про свідомість В нормальних країнах трансформатори, щити й мережі не ставлять мешканці за власний кошт і на кмітливості — це зона відповідальності постачальника послуги.Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей — а не читає лекції про свідомість только там э.э. не стоит 10 центов за квт. Разная система оплаты. у них все включено в счёт, у нас доплачивайте. только там э.э. не стоит 10 центов за квт. Разная система оплаты. у них все включено в счёт, у нас доплачивайте. Wirująświatła

Повідомлень: 31534 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 00:43 Hotab написав: Йопнуло так, що двері з ліфта зірвало. Йопнуло так, що двері з ліфта зірвало. ахринеть но при чем тут лифт. а в квартире у них что? стены газоблоковые сдуло?







Faceless написав: Ніби схожа система в Азербайджані для газу. Передплатив, користуєшся, закінчилось на балансі- лічильник блокує. І нікому нічого не треба ходити перекривати Ніби схожа система в Азербайджані для газу. Передплатив, користуєшся, закінчилось на балансі- лічильник блокує. І нікому нічого не треба ходити перекривати читал на форуме про страну ср.Азии бывш.ссср (саму страну не называли) что кроме счетов ещё поборы разные штрафы, проверки, в районе 500 уе в год. люди массово отрезаются от городских сетей и ставят панели с акумами. типа 3-4 панели полностью перекрывают расход 1й квартиры ахринеть но при чем тут лифт. а в квартире у них что? стены газоблоковые сдуло?читал на форуме про страну ср.Азии бывш.ссср (саму страну не называли) что кроме счетов ещё поборы разные штрафы, проверки, в районе 500 уе в год. люди массово отрезаются от городских сетей и ставят панели с акумами. типа 3-4 панели полностью перекрывают расход 1й квартиры Wirująświatła

Повідомлень: 31534 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 04:57 killer_of_liars написав: Wirująświatła написав: когда вы освоите иишку? ну бесплатно ж когда вы освоите иишку? ну бесплатно ж

ти не уявляєш скільки біди буде ще з всіма цими безкоштовними розрахунками.

давай я тобі операцію на серці зроблю?

я трохи натренований на певній виборці хомячків, хоч ти не хомяк, але серце ж маєш? ти не уявляєш скільки біди буде ще з всіма цими безкоштовними розрахунками.давай я тобі операцію на серці зроблю?я трохи натренований на певній виборці хомячків, хоч ти не хомяк, але серце ж маєш? аргумент железный. Я боюсь поэтому апасно.





У меня так бабушка боялась компьютеров, тоже говорила что беды они наделают немало. В итоге беду нам делают люди.



Иишка конечно ошибается, но не глобально, в деталях, может упустить важный нюанс. Если есть что возразить по сути - пиши.



Аналогии с сердцем оставь для кидстафа, ты даже примерно не понимаешь сколько людей умерло от ошибок врачей. Ни одна война столько не унесла. Если у меня будет выбор у кого лечиться у человека или иишки я выберу 2е.. уровень знаний иишки на 100 порядков больше, чем любого человека. аргумент железный. Я боюсь поэтому апасно.У меня так бабушка боялась компьютеров, тоже говорила что беды они наделают немало. В итоге беду нам делают люди.Иишка конечно ошибается, но не глобально, в деталях, может упустить важный нюанс. Если есть что возразить по сути - пиши.Аналогии с сердцем оставь для кидстафа, ты даже примерно не понимаешь сколько людей умерло от ошибок врачей. Ни одна война столько не унесла. Если у меня будет выбор у кого лечиться у человека или иишки я выберу 2е.. уровень знаний иишки на 100 порядков больше, чем любого человека. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 лют, 2026 05:21, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 31534 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 05:20 Ремонтировал я газ котел. Ремонтировать там нечего но мастер смог вынести мне мозг. Снял запальник, говорит купи такой же. Пошел в магазин (потому что срочно) там говорят такого же нет (он стальной) типа старый образец дают алюминиевый. Приходит мастер (вызов 500 грн) говорит не годится, типа алюминий прогорает, тут типа конструкция старого образца с высокими температурами. Иду снова в магазин, там говорят меняй котёл, запчастей на него нет. Начал мне рассказывать всю историю котлостроения от Адама и Евы. В интернете я такой запальник нашёл. Ладно я вижу этот запальник впервые в жизни. Что мастер не мог сказать их тяжело найти, ищи сразу в интернете, есть такие же алюминиевые их не бери? А зачем. Он пришел 3 раза 1500 + работа. То же и продавец. Его дело продать, лучше целый котел чем копеечный запальник. У иишки пока что нет мотивации тебе что то продать или получить 500 грн за лишний запрос. Мастер и продавец смотрели на меня как на кошелек из которого нужно вытащить деньги. Вся торговля и сфера услуг именно так смотрят на клиента. Говорят азиатские традиции. Далеко в прошлом времена когда твою проблему решали за зарплату тихо надеясь на чаевые. Сейчас ее будут решать Так, чтобы ты заплатил максимально дорого. Wirująświatła

Повідомлень: 31534 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лют, 2026 08:16 Vadim_ написав: Faceless написав: Щось що досі лєпєстрічіство не зникло в нуль Щось що досі лєпєстрічіство не зникло в нуль

так система строилась при СРСР, и на случай ядерного удара рассчитывалась так система строилась при СРСР, и на случай ядерного удара рассчитывалась

Якісь нездорові кліше

«Строілась на случай ядернага удара», але не витримує удар шахеда. Нема протиріч?

Трансформатори що, 100м під землею? Якісь нездорові кліше«Строілась на случай ядернага удара», але не витримує удар шахеда. Нема протиріч?Трансформатори що, 100м під землею? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17796 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 215216217218 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостейМодератори: Ірина_