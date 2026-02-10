Vadim_ написав:маладой человек , вы в курсе шо воде в системе отопления нада принудительная циркуляция , а это электродвигатель киловат на 50 (и генератор с топливом и всё єто не бесплатно от мерии Днепра ,а за свои , скидываться), так как нету хрущёвок с индивидуальной котельной , минимум на 3-5 домов
когда вы уже освоите иишку? ну бесплатно ж, прежде чем глупости писать.
Насос для циркуляции воды в системе отопления 5-этажного многоквартирного дома на 75 квартир (5 подъездов) должен подбираться на основе гидравлического расчёта, учитывая тепловую нагрузку здания, гидравлическое сопротивление трубопроводов, высоту подъёма и другие факторы. Это не простая задача — идеально, если есть проект системы (например, по ДБН Украины), но я дам оценку на основе типичных значений для таких зданий (панельные или кирпичные хрущёвки/брежневки в Украине). Расчёты основаны на стандартных формулах и нормах.
### Шаг 1: Оценка тепловой мощности системы (Q_тепл)
- Типичная площадь квартир в таких домах: 40–60 м². Возьмём среднее 50 м² — общая отапливаемая площадь ≈ 75 × 50 = 3750 м².
- Удельная тепловая нагрузка для многоквартирных домов (по нормам для холодного климата, как в Киеве, с температурой -22...-25°C): 70–100 Вт/м². Возьмём 80 Вт/м² (усреднённо для утепленных зданий).
- Итого Q_тепл ≈ 3750 × 0.08 = 300 кВт (может варьироваться от 250 до 500 кВт в зависимости от утепления, окон и региона).
### Шаг 2: Расчёт расхода воды (производительности насоса, Q)
Формула: Q (м³/ч) = Q_тепл / (ΔT × C), где:
- ΔT — разница температур подачи и обратки (обычно 15–20°C для радиаторных систем; возьмём 20°C).
- C — теплоёмкость воды ≈ 1.163 кВт·ч/(м³·°C).
- Расчёт: Q ≈ 300 / (20 × 1.163) ≈ 300 / 23.26 ≈ 12.9 м³/ч (для 400 кВт — около 17 м³/ч, для 500 кВт — 21.5 м³/ч).
### Шаг 3: Расчёт напора (H)
Напор преодолевает сопротивление системы: трение в трубах, фитингах, радиаторах, теплообменнике и подъём на этажи.
- Геодезическая высота: 5 этажей × 3 м/этаж ≈ 15 м.
- Потери на трение: Зависят от длины труб (магистрали + стояки ≈ 200–400 м), диаметра (50–80 мм) и скорости потока. Удельные потери ≈ 100–200 Па/м, итого 5–15 м вод. ст.
- Потери в приборах и арматуре: 5–10 м.
- Итого типичный H ≈ 25–35 м для 5-этажки (может быть 20–40 м в зависимости от схемы — двухтрубная или однотрубная).
### Шаг 4: Расчёт мощности насоса (P)
- Гидравлическая мощность: P_гидр (Вт) ≈ Q (м³/ч) × H (м) × 2.72 (упрощённо от ρ × g / 3600).
- Электрическая мощность: P (Вт) = P_гидр / η, где η — КПД насоса (0.6–0.7 для современных моделей).
- Пример для наших значений (Q=15 м³/ч, H=30 м, η=0.65):
- P_гидр ≈ 15 × 30 × 2.72 ≈ 1224 Вт.
- P ≈ 1224 / 0.65 ≈ 1883 Вт ≈ 1.9 кВт.
- Если тепловая нагрузка выше (400–500 кВт), Q=17–21 м³/ч, H=30–35 м — P ≈ 2–3 кВт.
### Рекомендации
- **Типичная мощность для такого дома**: 2–3 кВт (с запасом 10–20% на загрязнение системы и будущие изменения). Для точности нужен гидравлический расчёт (программы типа Audytor или услуги инженера).
- **Тип насоса**: Циркуляционный с мокрым ротором, регулируемой скоростью (экономит до 50–80% энергии). Бренды: Grundfos (Magna), Wilo (Stratos), DAB или аналогичные. Диаметр подключения 40–50 мм, класс энергоэффективности IE4/IE5.
- **Особенности для МКД**: Насос устанавливается в ИТП (индивидуальном тепловом пункте) в подвале, часто в паре (основной + резервный). Учитывайте шум, вибрацию и возможность обслуживания без остановки отопления.
- **Риски**: Слишком слабый насос — холод в верхних этажах; слишком мощный — шум, перерасход энергии, гидроудары.
### Расчёт для 9-этажного дома
Для 9-этажного многоквартирного дома расчёт мощности циркуляционного насоса аналогичен предыдущему (для 5-этажки), но с корректировкой на большую высоту, площадь и тепловую нагрузку. Я предполагаю похожую структуру: 5 подъездов, ~135 квартир (пропорционально увеличено с 75 для 5-этажки), средняя площадь квартиры 50 м² — общая отапливаемая площадь ≈6750 м². Если параметры отличаются (например, точное количество квартир или регион), укажите для уточнения. Расчёты основаны на стандартных формулах и нормах (ДБН В.2.5-67:2013 для Украины, СНиП для аналогичных условий), с удельной тепловой нагрузкой для многоэтажек 100 Вт/м² (для климата Киева с -22°C).
### Шаг 1: Оценка тепловой мощности системы (Q_тепл)
- Удельная тепловая нагрузка для многоквартирных домов: 70–100 Вт/м² (для многоэтажек ближе к 97–101 Вт/м² при -25°C). Возьмём 100 Вт/м² с запасом на неидеальное утепление.
- Q_тепл ≈ 6750 × 0.1 = 675 кВт (может варьироваться от 500 до 800 кВт в зависимости от утепления и окон).
### Шаг 2: Расчёт расхода воды (производительности насоса, Q)
Формула: Q (м³/ч) = Q_тепл / (ΔT × C), где:
- ΔT — разница температур подачи и обратки (15–20°C; возьмём 20°C для радиаторной системы).
- C — теплоёмкость воды ≈1.163 кВт·ч/(м³·°C).
- Расчёт: Q ≈ 675 / (20 × 1.163) ≈ 29 м³/ч (для 500 кВт — ~21.5 м³/ч, для 800 кВт — ~34.4 м³/ч).
### Шаг 3: Расчёт напора (H)
Напор преодолевает подъём, трение в трубах (R × L), местные потери (ZF) и сопротивление радиаторов/теплообменника. Формула упрощённая: H = H_geo + H_losses.
- Геодезическая высота: 9 этажей × 3 м/этаж ≈27 м.
- Потери на трение: Удельные R ≈100–300 Па/м (0.01–0.03 м/м), длина контура (магистрали + стояки) ≈500–1000 м → 10–30 м.
- Местные потери (фитинги, радиаторы, арматура): 5–15 м (коэффициент ZF ≈1.3–2 для систем).
- Итого типичный H ≈45–60 м для 9-этажки (в ЦТП или ИТП часто 50 м; для сравнения, в 5-этажке было 25–35 м).
### Шаг 4: Расчёт мощности насоса (P)
- Гидравлическая мощность: P_гидр (кВт) ≈ (Q × H × ρ × g) / (3.6 × 10^6), где ρ=1000 кг/м³, g=9.81 м/с² (или упрощённо Q × H / 367).
- Электрическая мощность: P (кВт) = P_гидр / η, где η — КПД насоса (0.6–0.7; возьмём 0.65 для типичного).
- Пример для наших значений (Q=29 м³/ч, H=52 м, η=0.65):
- P_гидр ≈ 4.11 кВт.
- P ≈ 4.11 / 0.65 ≈ 6.3 кВт.
- Если нагрузка ниже (500 кВт), P ≈4–5 кВт; выше (800 кВт) — 7–9 кВт.
### Рекомендации
- **Типичная мощность для такого дома**: 5–7.5 кВт (с запасом 15–20% на загрязнение фильтров и будущие изменения). Для точности требуется полный гидравлический расчёт (программы вроде Valtec или услуги инженера-теплотехника).
- **Тип насоса**: Циркуляционный с регулируемой скоростью (EEI <0.23), мокрый ротор. Бренды: Grundfos UPS/UPS Magna (например, Magna3 50-120F на 5–7 кВт), Wilo Stratos или аналог. Диаметр 50–65 мм, класс IE4.
- **Особенности для МКД**: Установка в тепловом пункте (подвал), часто дублируется (основной + резерв). Учитывайте шум, автоматику (частотный преобразователь для экономии до 70% энергии) и соответствие нормам (ДСТУ для Украины).
- **Риски**: Недостаточная мощность — неравномерный нагрев верхних этажей;