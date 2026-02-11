Додано: Сер 11 лют, 2026 09:19

Wirująświatła написав: У иишки пока что нет мотивации тебе что то продать или получить 500 грн за лишний запрос. У иишки пока что нет мотивации тебе что то продать или получить 500 грн за лишний запрос.

Угу. Как и проконсультировать максимально хорошо. Если бы мастер закосил под робота, он бы сказал, что ты молодец, что купил, и поставил бы за один раз за 500 грн + работа (и вот тут самое интересное - сколько работа?). А уже после прогорания (тоже интересно сколько бы это времени заняло. Сразу при проверке при мастере или погодя чуток?) может быть сказал бы, что куплено был не такой, как был. Посоветуй, пусть в следующий раз именно так себя ведёт, раз так прекрасно.Продавец - это несколько иная тема. Он ведь по итогу даже копеечной детали не продал. Продаёт то, что у него в наличии. "запчастей на него нет" - это же полным текстом звучит "запчастей нет в этом магазине". Ну мог бы ещё сказать "поищи в других магазинах, может найдёшь", но это разве и так не очевидно? Я по мелким деталькам вполне получал в магазинах ответы: "У нас нет. В Интернете продают наверняка. Нет, мы не знаем где точно". Афигеть был ценный посыл. Кстати, из этого "наверняка" далеко не всё в Интернете высокополезные роботы мне находили. А когда и находится, смотришь на то, что доставка даже не 500 грн, а 50$ и больше и всё равно не берёшь.