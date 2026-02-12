RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:44

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:Та в мене в квартирі 50А на фазу стоїть:)

1фазное подключение?
подскажите сколько у вас в договоре указана мощность подключения кВт?
Прохожий
 
Повідомлень: 14292
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:45

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Vadim_ написав:проблема ещ' и в том шо біл какой то закон шо давайте наріду сколько попросят , но трансформатор остался старім и не может столько дать ампер

Я ж не спорю. Это всё по моей второй ссылке есть. И что уже официально, что каждая заявка удовлетворяется в индивидуальном порядке и опять не пойми по каким ценам и срокам. А каменты - зачитаешься. Особенно умилило: "потребовали доплатить 7000 грн на замену трансформатора потому, что старый запрошенную нагрузку не потянет". Не дорогие были трансформаторы в 2013 году. Даже учитывая, что это доллар ещё по 8.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 12 лют, 2026 18:47, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6642
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:46

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Прохожий написав:
  Faceless написав:Та в мене в квартирі 50А на фазу стоїть:)

1фазное подключение?
подскажите сколько у вас в договоре указана мощность подключения кВт?
Трифазне
Але в договорі 5кВт :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37340
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8296 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:59

  Faceless написав:
Прохожий написав:
  Faceless написав:Та в мене в квартирі 50А на фазу стоїть:)

1фазное подключение?
подскажите сколько у вас в договоре указана мощность подключения кВт?
Трифазне
Але в договорі 5кВт :)

и вводной автомат 3ф 50А с пломбой ДТЕК?
Прохожий
 
Повідомлень: 14292
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 219220221222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.