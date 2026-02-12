1фазное подключение?
подскажите сколько у вас в договоре указана мощность подключения кВт?
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:44
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:45
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Я ж не спорю. Это всё по моей второй ссылке есть. И что уже официально, что каждая заявка удовлетворяется в индивидуальном порядке и опять не пойми по каким ценам и срокам. А каменты - зачитаешься. Особенно умилило: "потребовали доплатить 7000 грн на замену трансформатора потому, что старый запрошенную нагрузку не потянет". Не дорогие были трансформаторы в 2013 году. Даже учитывая, что это доллар ещё по 8.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 12 лют, 2026 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:46
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:59
