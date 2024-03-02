Україна в неділю 31 березня переходить на літній час. О 3 (третій) годині за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину вперед.
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У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:34
У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
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У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:35
Шановні читачі, а як Ви ставитеся до переведення годинників?
Легко чи важко адаптовуєтеся?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:47
Re: У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
Вважаю що це дурня і давно варто скасувати
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