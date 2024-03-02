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У Мінекономіки назвали причини
переходу на літній час

У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:34

У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час

Пропонуємо до обговорення:
Україна в неділю 31 березня переходить на літній час. О 3 (третій) годині за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину вперед.

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У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:35

Шановні читачі, а як Ви ставитеся до переведення годинників?
Легко чи важко адаптовуєтеся?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:47

Re: У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час

Ірина_ написав:Шановні читачі, а як Ви ставитеся до переведення годинників?
Легко чи важко адаптовуєтеся?
Вважаю що це дурня і давно варто скасувати
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:33

Faceless, у Києві, наприклад, за UTC+2 у червні буде схід Сонця о 03:47, а захід вже о 20:14. І це найдовший день. Згоден не переходити на літній час за умови, якщо робочий день буде починатися хоча б з 7 ранку. Тоді реально після роботи відпочити засвітло.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:34

Re: У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час

Faceless написав:
Ірина_ написав:Шановні читачі, а як Ви ставитеся до переведення годинників?
Легко чи важко адаптовуєтеся?
Вважаю що це дурня і давно варто скасувати
Питання на якому часі залишитися... Південь на літньому хоче, а Захід на зимовому
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:00

Re: У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час

GALeon написав:
Faceless написав:
Ірина_ написав:Шановні читачі, а як Ви ставитеся до переведення годинників?
Легко чи важко адаптовуєтеся?
Вважаю що це дурня і давно варто скасувати
Питання на якому часі залишитися... Південь на літньому хоче, а Захід на зимовому
Звісно на стандартний, тобто зимовий.
Faceless
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