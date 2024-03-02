Україна в неділю 31 березня переходить на літній час. О 3 (третій) годині за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину вперед.
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У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:34
У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
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У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:35
Шановні читачі, а як Ви ставитеся до переведення годинників?
Легко чи важко адаптовуєтеся?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:47
Re: У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
Вважаю що це дурня і давно варто скасувати
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:33
Faceless, у Києві, наприклад, за UTC+2 у червні буде схід Сонця о 03:47, а захід вже о 20:14. І це найдовший день. Згоден не переходити на літній час за умови, якщо робочий день буде починатися хоча б з 7 ранку. Тоді реально після роботи відпочити засвітло.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:34
Re: У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
Питання на якому часі залишитися... Південь на літньому хоче, а Захід на зимовому
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:00
Re: У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
Звісно на стандартний, тобто зимовий.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:01
Re: У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
Щоб приходити додому з роботи, і в 20-00 вже темно, краще літній
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:07
Давайте всемирное время всем и не будет проблем с логистиками, что себе там придумали (это уважительная причина, почему ЕС не переводит часы).
Ну если уж переводят часы, то пусть переводят и график работы, к примеру работали с 8 до 16, а после перевода на час вперёд, то тогда с 9 до 17.
Ну или ещё так, что нам мешает не исполнять перевод часов? Давайте просто не переводить и всё.
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:39
Додано: Чет 04 кві, 2024 09:30
Опять ссылка на Европу! Достали со своими переводами, чувствуешь себя "разбитым", а как животным объяснить, что жрать им и выгуливать их теперь со сдвигом на час?!!
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