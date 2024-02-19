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Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 13:38
Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб отримувати коректні нарахування за оплату комунальних платежів, необхідно правильно подавати показники. Зокрема, це стосується і рахунків за доставку та спожитий газ.
Дивися повний текст Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до сплати» у вашій платіжці
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R2
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Додано: Суб 30 бер, 2024 13:38
Дурдом. Показания воды надо в последние 7 дней месяца подаваь, электричество в последний день месяца, газ в первые 5 дней месчца, платить с 15-20 число. Как будто больше нечем заниматься, только подавай и оплачивай показания целый месяц !!! Можно все стандартизировать как-то ?
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gretzky_vic
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