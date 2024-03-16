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«Київстар» змінює тарифи: які
здорожчають та на скільки

«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:02

«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки

Пропонуємо до обговорення:
Український мобільний оператор «Київстар» оновлює низку тарифів. Це стосується як їхнього наповнення, так і вартості.

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«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки
R2
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