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Шведський концерн зупинить
потік китайських...

Шведський концерн зупинить потік китайських...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:33

Шведський концерн зупинить потік китайських...

Пропонуємо до обговорення:
Батареї для мільйона автомобілів на рік — така перспективна потужність гігафабрики, яку побудує шведська група Northvolt на німецькому узбережжі Північного моря.

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Шведський концерн зупинить потік китайських автомобільних акумуляторів до Європи
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:33

Розумні керівники в цих країнах, не клоуни
ogtmax2017
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