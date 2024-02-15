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Пишний: нам потрібно
економити резерви

Пишний: нам потрібно економити резерви
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:16

Пишний: нам потрібно економити резерви

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України продає долари зі своїх резервів, щоб компенсувати структурний дефіцит валюти під час війни, запобігти девальвації гривні та підтримати макрофінансову стабільність.

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Пишний: нам потрібно економити резерви
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:16

це значить в країні великий дисбаланс імпорту/експорту. він завжди був у некращу сторону, але ситуація стає гіршою. Одразу помітна відсутність фінансової підтримки США, але ж скільки б ми не зекономили цього буде недостатньо, лише розтягування у часі і надія на те, що ворог втомиться, не пишу про перемогу, оскільки вона більше залежить навіть не від нас. Наша країна на 100% імпортозалежна, починаючи від хліба і закінчуючи атомним паливом. Була можливість задати питання НБУ, а саме, чи вважаєте, що треба інвестувати в економіку зараз (мається на увазі не обкласти все акцизом з прив"язкою до валюти, а збільшити товарообіг запустивши маховик), ніж виводити з обігу кошти, оскільки в таком випадку опинимося у розбитого корита, отримав відповідь ще місяців 5-6 назад, що "друзі" нам допоможуть фінансово. Але нажаль картина інша - треба економити резерви, погоджуюсь.
asdrud2016
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