є відчуття, що ми знову обговорюємо і змушені коментувати якусь маячню. Можу пояснити чому. Я вважав, що ми маємо детально розбирати всі пункти цього мирного плану, якби Росія на нього хоча б якось відреагувала. Хоча б зʼявився міністр МЗС Лавров і заявив, що вони розглядають цей план з американцями, це серйозні пропозиції й що вони готові їх обговорювати й зустрічатись з Марко Рубіо. Нічого подібного не відбувається. Російські керівники не реагують на цей план взагалі
дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна...
Вы на Луне или в тайге живете? А это что???
США не обсуждали предметно с Москвой "мирный план" Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но он может послужить основой для урегулирования этой войны. Об этом заявил на заседании Совета безопасности РФ в пятницу, 21 ноября, президент России Владимир Путин. "У нас этот текст (плана Трампа. - Ред.) есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", - сказал Путин, который впервые публично прокомментировал инициативу Белого дома.
