Міністерство оборони України запровадило новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України, який передбачає чотири етапи, пише robota.ua.
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Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:55
Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
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Дивися повний текст
Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
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