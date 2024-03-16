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Нові правила військового
рекрутингу: 4 важливі етапи

Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:55

Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України запровадило новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України, який передбачає чотири етапи, пише robota.ua.

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Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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