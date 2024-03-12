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У Раді повернулись до обговорення
блокування рахунків...

У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:20

У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки повернувся до розгляду норм законопроєкту про посилення мобілізації, які передбачають блокування рахунків та надання консульських послуг для тих українців, які ухиляються від мобілізації.

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У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів та пропонують заохочення для військових
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:20

Этим они показывают, что государство постоянно обманывает своих граждан. Постоянно. Тут на голосование уже пора ставить, и вот вам вдогонку западлянка
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:15

  p_a_l написав:Этим они показывают, что государство постоянно обманывает своих граждан. Постоянно. Тут на голосование уже пора ставить, и вот вам вдогонку западлянка

Держава обманює тих хто обманює ТЦК.)
Такий собі уроборас.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:19

Арешт треба, бо як інакше вони вийдуть у світ?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:33

  p_a_l написав:Этим они показывают, что государство постоянно обманывает своих граждан. Постоянно. Тут на голосование уже пора ставить, и вот вам вдогонку западлянка

Шо мішає зараз їх арнштовувати? Поставив 100т штрафу за несплату через місяцть арешт рахунків
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:30

  Banderlog написав:
  p_a_l написав:Этим они показывают, что государство постоянно обманывает своих граждан. Постоянно. Тут на голосование уже пора ставить, и вот вам вдогонку западлянка

Шо мішає зараз їх арнштовувати? Поставив 100т штрафу за несплату через місяцть арешт рахунків


Несплату чого?
Bobua
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