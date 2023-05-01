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В уряді не виключають можливості
підвищення тарифів на...

В уряді не виключають можливості підвищення тарифів на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:33

В уряді не виключають можливості підвищення тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна потребує вдосконаленої ППО, щоб захистити свої енергетичні активи від ракетних атак росії та уникнути відключень електроенергії цього літа.

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В уряді не виключають можливості підвищення тарифів на світло через атаки рф
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:33

Тим часом закон про нетбілінг який був прийняти ще минулого літа досі не працює.. і невідомо коли запрацює. Готовий інвестувати кошти в сонячну станцію в селі щоб споживати свою електрику в місті (хай навіть буде комісія за передачу), але НІТ. Нема можливості досі.
vovka2008
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