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У якій валюті українці зберігають
свої гроші і в яких банках

У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:33

У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках

Пропонуємо до обговорення:
У лютому 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 208 млрд гривень. При цьому 35,4% вкладів були в іноземній валюті.

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У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:39

Шановні читачі, а Ви довіряєте свої заощадження банкам?
Чи віддаєте перевагу старому методу - під матрацом, грушею?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:41

  Ірина_ написав:Шановні читачі, а Ви довіряєте свої заощадження банкам?
Чи віддаєте перевагу старому методу - під матрацом, грушею?



может голосовалку (на валютной ветке)?
валюта в укр. банках
гривна в укр.в банках
валюта в иностранных банках
валюта наличная
гривна наличная
крипта
друге активы

и разрешить несколько вариантов ответов
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:09

Re: У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких ба

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Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:29

  vitaliiangel написав:
  Ірина_ написав:Шановні читачі, а Ви довіряєте свої заощадження банкам?
Чи віддаєте перевагу старому методу - під матрацом, грушею?



может голосовалку (на валютной ветке)?
валюта в укр. банках
гривна в укр.в банках
валюта в иностранных банках
валюта наличная
гривна наличная
крипта
друге активы

и разрешить несколько вариантов ответов

Дякую за пропозицію, але там вже стоїть голосування з терміном.
Можу створити голосування тут в темі.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:30

Re: У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких ба

За 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $0,88 млрд більше, ніж продало, зокрема чиста купівля готівкової валюти становила $1,01 млрд. За 2023 рік чиста купівля валюти населенням сягнула $4,79 млрд, зокрема готівкової - $3,63 млрд. За перший квартал цього року іноземної валюти у населення побільшало ще на $2,50 млрд, зокрема готівкової - на $2,15 млрд.
Дюрі-бачі
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