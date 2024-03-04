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Ринок праці все ще перебуває
в стані дефіциту кадрів

Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:05

Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів

Пропонуємо до обговорення:
У березні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 327 735 резюме, що майже не відрізняється від показників лютого. Та попри це, показник конкуренції шукачів знову знизився. На це вплинуло кілька чинників.

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Ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:05

Дефіцит кадрів буде коли зарплатня виросте в 2 рази. Поки що нічого такого нема.
alex7k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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