Незалежна британська служба Broadband Genie дослідила ціни та доступність мобільного зв’язку у світі.
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Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна
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Додано: Сер 10 кві, 2024 10:55
Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла...
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Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56
Украина - 5.72 дол. или 220 грн. за 10 ГБ. ??
Вообще-то,- 120 грн. за 25 ГБ + . Там, правда не за месяц а за 4 недели. Что не сильно влияет.
Додано: Сер 10 кві, 2024 11:03
vt313 аналізували мабуть не ваш акційний пакет, а середню ціну по всім операторам, включно з контрактними пакетами))
По Африці від 0.3 дол за Гіг до 1 дол. Розмір (низький) зарплат на це не дуже впливає. Просто інтернет доступний далеко не всім. А ті, хто його має, в корситвують по принципу «сьогодні він мені треба, я сплачу плату за день і викачаю все що треба (добові безліміти також є) , наступні дні не буду користуватись».
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