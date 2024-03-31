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Глава Пентагону розкритикував удари України по...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, тож закликав Київ зосередитися на військових цілях.
Дивися повний текст Глава Пентагону розкритикував удари України по російських НПЗ через вплив на світові ринки — Bloomberg
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:47
Як пов'язана переробка нафти на паливо з ціною на нафту? Якась маєчня: якщо рф меньше виробить дизелю та бензину - меньше нафти споживатиме - більше піде на експорт - знизиться ціна.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:51
тупі долболюби, які дальше своїх нікчемних виборів не бачать
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