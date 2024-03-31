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Глава Пентагону розкритикував
удари України по...

Глава Пентагону розкритикував удари України по...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:47

Глава Пентагону розкритикував удари України по...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, тож закликав Київ зосередитися на військових цілях.

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Глава Пентагону розкритикував удари України по російських НПЗ через вплив на світові ринки — Bloomberg
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:47

Як пов'язана переробка нафти на паливо з ціною на нафту? Якась маєчня: якщо рф меньше виробить дизелю та бензину - меньше нафти споживатиме - більше піде на експорт - знизиться ціна.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:51

тупі долболюби, які дальше своїх нікчемних виборів не бачать
trololo
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