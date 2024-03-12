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Найбільша кількість вакансій
та найменша кількість...

Найбільша кількість вакансій та найменша кількість...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:48

Найбільша кількість вакансій та найменша кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на ринку праці в IT в першому кварталі 2024 року краще, ніж минулого, але більшість показників все ще на 25−30% нижче минулого року.

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Найбільша кількість вакансій та найменша кількість відгуків. Djinni опублікував статистику наймів в ІТ
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:49

Ще трошки почекайте, та й на вакансії будуть відгукуватись тільки школярі та студенти, бо інші вже будуть отримувати анонсовані сьогодні 25 000 + 100 000 + 70 000.
andrey1303110
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Модератори: Ірина_, Модератор

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