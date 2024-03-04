росія відновила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.
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Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям: відповідь міністра енергетики
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:56
Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям:...
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Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям: відповідь міністра енергетики
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:56
Шановні читачі, а Ви готові до чергового блекауту? Чим запаслися та що плануєте докупити?
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:59
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