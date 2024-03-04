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Чи можливі блекаути і до
чого готуватися українцям:...

Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:56

Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям:...

Пропонуємо до обговорення:
росія відновила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.

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Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям: відповідь міністра енергетики
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:56

Шановні читачі, а Ви готові до чергового блекауту? Чим запаслися та що плануєте докупити?
Ірина_
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репостну сюда

  vitaliiangel написав:Зображення
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