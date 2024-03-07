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Як та коли зміниться заробітна
плата вчителів у 2024 році

Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:12

Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч в Україні збільшили оплату праці українським вчителям. Підвищення відбулося у межах двох етапів: з 1 січня та з 1 квітня.

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Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році
R2
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