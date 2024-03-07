Цьогоріч в Україні збільшили оплату праці українським вчителям. Підвищення відбулося у межах двох етапів: з 1 січня та з 1 квітня.
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Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році
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Додано: Суб 13 кві, 2024 14:12
Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році
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Дивися повний текст
Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році
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