Через негативні демографічні тенденції вже до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером.
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Старіння населення: до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:21
Старіння населення: до 2035 року кожен п’ятий українець...
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Дивися повний текст
Старіння населення: до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером
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