RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Старіння населення: до 2035
року кожен п’ятий українець...

Старіння населення: до 2035 року кожен п’ятий українець...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:21

Старіння населення: до 2035 року кожен п’ятий українець...

Пропонуємо до обговорення:
Через негативні демографічні тенденції вже до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером.

Дивися повний текст
Старіння населення: до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99873
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: equinox і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло
R2 » Сер 20 бер, 2024 09:04
1 381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 бер, 2024 09:36
fler
Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в...
R2 » Чет 14 бер, 2024 17:12
4 1202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 12:18
Investor_K
Яким буде курс долара до гривні цього року: прогноз...
R2 » Пон 11 бер, 2024 14:33
1 1193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 бер, 2024 14:33
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1225)
15.04.2024 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.