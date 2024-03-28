В Україні з березня 2023 року до березня 2024 року тарифи на комунальні послуги на 12,8%.
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У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на комунальні послуги
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:44
У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на...
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Дивися повний текст
У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на комунальні послуги
Додано: Пон 15 кві, 2024 16:44
Шановні читачі, на скільки збільшилися суми у Ваших комунальних платіжках?
Яка послуга обходиться найдорожче?
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