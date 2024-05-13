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Invest Talk Summit 2024

Invest Talk Summit 2024
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:52

Invest Talk Summit 2024

Шановні форумчани!

Якщо Ви в пошуку найефективніших на сьогодні інвестиційних інструментів та стратегій — запрошуємо почути думки експертів на Invest Talk Summit 2024.
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До 21 квітня діє спеціальна ціна на квитки — 1500 грн.

Купити квитки можна за посиланням
Ірина_
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Повідомлень: 4130
З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:10

Обмежена пропозиція від Finance.ua!

Шановні форумчани!

Invest Talk Summit - це виняткова платформа для професійних інвесторів проявити себе, для спікерів - надати знання, які базуються на багаторічному досвіді, а новачкам - задати запитання і знайти дієві види інвестування в Україні і світі з огляду на 2024 рік.

Ми раді надати ексклюзивну пропозицію нашим форумчанам. Скористайтесь промокодом «ITSFINANCE» й отримайте ЗНИЖКУ -10% на квитки.

Забронюйте собі, колегам та друзям місця на Invest Talk Summit сьогодні!

Щоб дізнатися більше та зареєструватися, відвідайте сайт саміту та застосуйте промокод «ITSFINANCE», щоб отримати знижку.

Посилання
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 14.09.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:04

Вітання, форумчани!

Нагадуємо, що триває продаж квитків на Invest Talk Summit 2024. Уже відомий список цьогорічних спікерів. Серед них Ерік Найман, Артем Щербина, Андрій Масло, Іван Компан та інші.
Також Ви зможете долучитися до дискусій на актуальні теми, знайдете відповіді на всі свої запитання та корисні знайомства.
Зображення

Квитки купуйте на сайті
або
за телефоном: (066) 408 88 66.️

Введіть промокод ITSFINANCE під час купівлі онлайн та отримайте 10% знижки.
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 14.09.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 12:10

Результати розіграшу квитків на Конференцію

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 14.09.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
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