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онлайн-казино та чому це...

Finance.ua: Як працюють онлайн-казино та чому це...
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:23

Finance.ua: Як працюють онлайн-казино та чому це...

Пропонуємо до обговорення:
Прибутки, реальність, й варіанти майбутнього
Ринок грального бізнесу в Україні було запущено в 2020 році, після одинадцяти років заборони. Власне, заборона зовсім не заважала функціонувати гральним закладам – як онлайновим, так і офлайновим. Тобто залам, у яких було розміщено ігрові автомати.

Дивися повний текст Як працюють онлайн-казино та чому це проблема для України
D2
 
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