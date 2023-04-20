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Ціна NFT з колекції Bored
Ape Yacht Club досягла...

Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:31

Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла...

Пропонуємо до обговорення:
16 квітня 2024 року ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC) опустилася до 10,02 ETH, досягнувши мінімуму з серпня 2021 року, коли актив можна було придбати за 9,5 ETH.

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Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:32

это каким надо быть идиотом чтобы купить энфити)))
konstantin kirovograd
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