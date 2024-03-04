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Понад $60 мільярдів допомоги
від США: посол розкрила...

Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:33

Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила...

Пропонуємо до обговорення:
У Палаті представників зареєстровано законопроєкт про підтримку України. Документ передбачає виділення фінансування Україні, союзникам в регіоні і на поповнення запасів американської армії з метою стримування і протидії російській агресії на суму 60,8 млрд. дол.

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Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила деталі підтримки України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:44

R2
Шось мені підказує, що подальше затягування допомоги для України грає проти США.
fler
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Модератори: Ірина_, Модератор

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