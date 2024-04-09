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Finance.ua: Оплата коммуналки:
с каких карт платить выгоднее

Finance.ua: Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:08

Finance.ua: Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее

Пропонуємо до обговорення:
Обзор Finance.ua
Оплата коммунальных услуг – это то, с чем мы сталкиваемся каждый месяц. Некоторым приходится платить за две, а то и за три квартиры – и свою, и детей, и родителей.

Дивися повний текст Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:09

Не бывает кешбека на инфляцию и повышение тарифов.
kuzsmich
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:03

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Обзор Finance.ua
Оплата коммунальных услуг – это то, с чем мы сталкиваемся каждый месяц. Некоторым приходится платить за две, а то и за три квартиры – и свою, и детей, и родителей.

Дивися повний текст Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее

Пока плачу в счёт кредитных средств картой Пумпа (1,5% кешбек).Рекомендую платить в последний день месяца,так как списание происходит следующим днем и грейс-период увеличивается и лишняя категория в выборе кешбека появляется в следующем месяце.(Пример-30.04 оплатили,в следующий раз-01.06,потом 30.06, и опять 01.08... и т.д то есть 6 месяцев в году,а 6 месяцев можно категорию "коммунальные услуги" не выбирать, освободив место для другой категории.) Сейчас Приват вводит кешбек 3% за коммуналку-можно перейти туда.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:20

Re: Finance.ua: Оплата коммуналки: с каких карт платить выго

Стаття майже річної давнини, інформація потребує уточнення
Наприклад, з 6 травня застосунок sportbank припинить роботу
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:38

  igor_egor202 написав:Приват вводит кешбек 3% за коммуналку
1. Зареєструйтеся в акції будь-яким способом:
- за пропозицією, що надійшла в Приват24, на e-mail або у Viber;
- на сторінці акції.
2. Оплатіть комунальні послуги через меню «Платежі» у Приват24 з кредитних коштів картки «Універсальна»/«Універсальна Gold» або преміальної.
3. Отримайте кешбек 3% на картку.
vitaliiangel
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