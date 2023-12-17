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ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 кві, 2024 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Прийнято вважати, що відпустка all-inclusive дорого коштує, а бюджетно відпочити у форматі «все включено» можна тільки у країнах Азії. Проте подорож до Європи теж має шанс на звання бюджетної.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:47
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