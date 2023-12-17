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ТОП-10 напрямків для відпочинку
в Європі у форматі...

ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:47

ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі...

Пропонуємо до обговорення:
Прийнято вважати, що відпустка all-inclusive дорого коштує, а бюджетно відпочити у форматі «все включено» можна тільки у країнах Азії. Проте подорож до Європи теж має шанс на звання бюджетної.

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ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі all-inclusive
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:28

Re: ТОП-10 напрямків для відпочинку в Європі у форматі...

Та да))) Хороший троллинг )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:37

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
а бюджетно відпочити у форматі «все включено» можна тільки у країнах Азії. .

С каких Египет, за исключением Синайского полуострова, попал в Азию?
А, в самой Азии, за исключением Турции - "все включено" практически нет
TUR
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