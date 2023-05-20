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Кілька кліків у «Дії»: як
скористатися шерингом документів

Кілька кліків у «Дії»: як скористатися шерингом документів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 08:31

Кілька кліків у «Дії»: як скористатися шерингом документів

Пропонуємо до обговорення:
У застосунку «Дія» запустили сервіс шерингу, що дозволяє надсилати електронні копії документів відразу до системи установи.

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Кілька кліків у «Дії»: як скористатися шерингом документів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 08:31

Особенно это всё удобно, когда Дия работает, как обычно, т.е. рисует крутящиеся гербы, сообщения об недоступности реестров и т.п. Не далее, как позавчера, в очередной раз заценил, попытавшись стать клиентом банка модно через Дию.
moveton
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