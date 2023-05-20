У застосунку «Дія» запустили сервіс шерингу, що дозволяє надсилати електронні копії документів відразу до системи установи.
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Кілька кліків у «Дії»: як скористатися шерингом документів
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Додано: Нед 05 тра, 2024 08:31
Кілька кліків у «Дії»: як скористатися шерингом документів
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Дивися повний текст
Кілька кліків у «Дії»: як скористатися шерингом документів
Додано: Нед 05 тра, 2024 08:31
Особенно это всё удобно, когда Дия работает, как обычно, т.е. рисует крутящиеся гербы, сообщения об недоступности реестров и т.п. Не далее, как позавчера, в очередной раз заценил, попытавшись стать клиентом банка модно через Дию.
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