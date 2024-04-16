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Девальвація гривні: Гетманцев
прокоментував ситуацію на...

Девальвація гривні: Гетманцев прокоментував ситуацію на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 06:00

Девальвація гривні: Гетманцев прокоментував ситуацію на...

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році середній офіційний курс гривні до долара склав 38,47 грн/дол. З початку року курс гривні до долара впав на 5,8%, що відповідає плановим показникам, закладеним до державного бюджету України.

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Девальвація гривні: Гетманцев прокоментував ситуацію на валютному ринку
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 06:00

1,058^3=1,184
гривнедепозитчикам прювет
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 10:09

Почему этот поддерживающий фсбшный призывающий нас убивать московский "патриархат" коллаборант до сих пор не греет нары?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 10:38

  summacut написав:1,058^3=1,184
гривнедепозитчикам прювет

это он уже пересчитал на год, похоже
Romasha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:08

Долар пішов вниз, гривня стабілізувалась. Не погано!
shultssergey604
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 16:34

  shultssergey604 написав:Долар пішов вниз, гривня стабілізувалась. Не погано!

куда-куда он пошёл?
USD: 39.5518 -> 39.7206 (+0.1688) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.4312 -> 42.8148 (+0.3836) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 19:05

  hxbbgaf написав:Почему этот поддерживающий фсбшный призывающий нас убивать московский "патриархат" коллаборант до сих пор не греет нары?

агент Козырь своих не бросит.
А то кто ж будет лучше Гетманцева следить, шоб нормальные экономические решения Верховной Радой и Кабмином не принимались или откладывались на 49 лет? - он профи, награжден всеми высшими правительственными наградами 'Едерации за вклад в дело Ленина-Мао-Андропова
flysoulfly
 
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