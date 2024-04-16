|
|
|
Девальвація гривні: Гетманцев прокоментував ситуацію на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2024 06:00
Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році середній офіційний курс гривні до долара склав 38,47 грн/дол. З початку року курс гривні до долара впав на 5,8%, що відповідає плановим показникам, закладеним до державного бюджету України.
Дивися повний текст Девальвація гривні: Гетманцев прокоментував ситуацію на валютному ринку
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99929
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 тра, 2024 06:00
1,058^3=1,184
гривнедепозитчикам прювет
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2240
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2024 10:09
Почему этот поддерживающий фсбшный призывающий нас убивать московский "патриархат" коллаборант до сих пор не греет нары?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22526
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1674 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 тра, 2024 10:38
summacut написав:
1,058^3=1,184
гривнедепозитчикам прювет
это он уже пересчитал на год, похоже
-
Romasha
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 21.06.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2024 15:08
Долар пішов вниз, гривня стабілізувалась. Не погано!
-
shultssergey604
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 13.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2024 16:34
shultssergey604 написав:
Долар пішов вниз, гривня стабілізувалась. Не погано!
куда-куда он пошёл?
USD: 39.5518 -> 39.7206 (+0.1688) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺
EUR: 42.4312 -> 42.8148 (+0.3836) ₴/€ 🔺🔺🔺🔺
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 388
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2024 19:05
hxbbgaf написав:
Почему этот поддерживающий фсбшный призывающий нас убивать московский "патриархат" коллаборант до сих пор не греет нары?
агент Козырь своих не бросит.
А то кто ж будет лучше Гетманцева следить, шоб нормальные экономические решения Верховной Радой и Кабмином не принимались или откладывались на 49 лет? - он профи, награжден всеми высшими правительственными наградами 'Едерации за вклад в дело Ленина-Мао-Андропова
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4736
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|393
|
|
|5
|1209
|
|
|1
|572
|
|