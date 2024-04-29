Українці у перерахунок на валюту платять за один кіловат 0,06 євро. Фактично це найнижчий тариф у Європі, стільки ж платять лише у Туреччині.
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Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці
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Додано: П'ят 10 тра, 2024 22:42
Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці
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Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці
Додано: П'ят 10 тра, 2024 22:42
Так в европейские тарифы заложена оплата труда энергетиков, которая в Европе намного выше, чем в Украине, вот когда в Украине будут средние зарплаты как в Европе - можно и будет говорить о тарифах
Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:04
75stasstas75
чому середні?Н мімімалка! 8евро за годину и оплата за електрику 0,08
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