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Тарифи на електрику: скільки в
середньому платять європейці

Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 22:42

Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці

Пропонуємо до обговорення:
Українці у перерахунок на валюту платять за один кіловат 0,06 євро. Фактично це найнижчий тариф у Європі, стільки ж платять лише у Туреччині.

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Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 22:42

Так в европейские тарифы заложена оплата труда энергетиков, которая в Европе намного выше, чем в Украине, вот когда в Украине будут средние зарплаты как в Европе - можно и будет говорить о тарифах
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:04

75stasstas75
чому середні?Н мімімалка! 8евро за годину и оплата за електрику 0,08
ankarasvan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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