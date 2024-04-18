У Німеччині наразі зареєстровано 1,1 млн біженців з України, з яких офіційно працевлаштовані лише 113 тис.
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Названо причини, чому більшість біженців з України не працевлаштовуються у Німеччині
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Додано: Суб 11 тра, 2024 18:57
Названо причини, чому більшість біженців з України не...
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Дивися повний текст
Названо причини, чому більшість біженців з України не працевлаштовуються у Німеччині
Додано: Суб 11 тра, 2024 18:57
не работают потому, что не работать экономически целесообразнее, чем работать. остальное лирика.
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