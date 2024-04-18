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Названо причини, чому більшість
біженців з України не...

Названо причини, чому більшість біженців з України не...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 18:57

Названо причини, чому більшість біженців з України не...

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині наразі зареєстровано 1,1 млн біженців з України, з яких офіційно працевлаштовані лише 113 тис.

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Названо причини, чому більшість біженців з України не працевлаштовуються у Німеччині
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 18:57

не работают потому, что не работать экономически целесообразнее, чем работать. остальное лирика.
summacut
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