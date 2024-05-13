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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Нед 12 тра, 2024 09:57
Уже заработала эл. система обновления данных?
Пишут, что очереди большие, реально кто то уже обновлял?
Какая реальная процедура не со слов СМИ а в действительности на местах.
А то что то не очень хочется в 5 утра занимать очередь и неделями стоять под дверью...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:21
Игорь Алексеевич
Також цікавить дане питання. Говорять, що додаток запустять 18 числа. Але ніби-то все рівно треба проходити ВЛК, незалежно де було оновлення даних - в додатку, ЦНАП чи ТЦК
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The_Rebel
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Додано: Нед 12 тра, 2024 11:58
The_Rebel написав:Игорь Алексеевич
Також цікавить дане питання. Говорять, що додаток запустять 18 числа. Але ніби-то все рівно треба проходити ВЛК, незалежно де було оновлення даних - в додатку, ЦНАП чи ТЦК
Да до ВЛК обязательно потом ТЦК направит. А ВЛК там обход я думаю минут 15 займёт. Они визуально смотрят на тебя и расспрашивают о здоровье. Поэтому лучше к ним идти со своей мед картой. А значит лучше сейчас начинать обход врачей, что бы у кого реальные проблемы со здоровьем, то была более свежая запись в мед.карте.
К неврологам уже очереди на месяц вперед. Мужики идут и ведут своих родителей, что бы им оформили инвалидность или если не получится, то родителям тогда оформить инвалидность, а они по уходу будут иметь отмазку.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 тра, 2024 12:46
Ненавижу очереди. Подожду, конда спадёт ажиотаж)
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Andrey2512
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Додано: Нед 12 тра, 2024 12:57
Andrey2512 написав:
Ненавижу очереди. Подожду, конда спадёт ажиотаж)
За два мес. не успеет всех физических принять ТЦК. Эл. система сырая и будет 100 пудов постоянно виснуть. Поэтому будет два варианта. Или продлят регистрацию ещё на 3 мес. или спецом - кто не успел, то платим штраф. Как раз бюджету денежка нужна.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 тра, 2024 14:38
Игорь Алексеевич написав:
Уже заработала эл. система обновления данных?
Закон набере сили з 18 травня і десь з цієї дати повинні запустити Електронний кабінет у вигляді застосунку для оновлення даних. Згідно зі ЗМІ, на поточний момент, можна буде оновити лише контактні дані (номер телефону й адресу електронної пошти) й адресу фактичного проживання. Усі інші дані в реєстрі "Оберіг" будуть поступати з інших державних реєстрів:
dou.ua написав:
...«Оберіг» продовжує розширювати взаємодії з іншими державними реєстрами. Зокрема, нині із шістьма:
- реєстром Державної податкової служби;
- реєстром Державної реєстрації актів цивільного стану;
- реєстром Державної судової адміністрації;
- реєстром Державної прикордонної служби;
- реєстром Міносвіти;
- реєстром Державної міграційної служби.
У процесі під’єднання реєстру Пенсійного фонду...
Тобто зараз можно наводити порядок у цих реєстрах:
- при наявності паспорта громадянина України у формі книжечки слід замовити через Дія витяг про місце проживання, якщо витяг не формується чи там інформація неповна, то слід звернути до ЦНАП чи Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади для внесення цих даних (у разі наявності біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, то з нього можна взяти УНЗР, щоб він був у базі територіальної громади);
- в Електронному кабінеті платника податків слід оновити свої дані за формою № 5ДР (як раз указавши адресу реєстрації згідно з виписки про місце проживання);
- на Порталі електронних послуг ПФУ можна оновити свої дані в реєстрі застрахованих осіб;
- у сервісному центрі МВС можна оцифрувати свої водійські посвідчення + техпаспорт на авто;
- в Управлінні праці та соціального захисту населення актуалізувати інформацію, на підставі якої отриманий статус ВПО, чи скасувати його;
- у ДРАЦСі, якщо свідоцтва видані російською мовами, то навідатися до них із заявою, щоб інформація була зазначена українською мовами;
- звернутися до своїх навчальних закладів, щоб виправили інформацію в цифрових реєстрах по освітнім документам.
Щось із цього можна вирішити дома, щось -- треба відбивати поріги закладів.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 08:35
Andrey2512 написав:
Ненавижу очереди. Подожду, конда спадёт ажиотаж)
питання - що було раніше яйце чи курка / чоловік отримає повістку і йде в тцк чи отримає штраф і без повістки прийде поновити дані про себе
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Додано: Пон 13 тра, 2024 08:37
Игорь Алексеевич написав: Andrey2512 написав:
Ненавижу очереди. Подожду, конда спадёт ажиотаж)
За два мес. не успеет всех физических принять ТЦК. Эл. система сырая и будет 100 пудов постоянно виснуть. Поэтому будет два варианта. Или продлят регистрацию ещё на 3 мес. или спецом - кто не успел, то платим штраф. Как раз бюджету денежка нужна.
хто останні 5 років не оновлював данні , спочатку отримають штраф , сплатять , а потім знову прийдуть і оновлять дані . Чи вважаєте що в ТЦК благодійна організація
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Додано: Пон 13 тра, 2024 08:44
sens таке теж може бути )
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Andrey2512
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Додано: Пон 13 тра, 2024 08:45
По поводу ВЛК (сам проходил)
Обход врачей не долго, пару часов , НО
На старте прохождения, нужно завести на вас карточку, (это медленно у них) и нужна ваша фотография 3*4см
Нужно еще сдать анализы крови и мочи, без результата анализов не примет терапевт
(Анализ сдается утром, результаты на следующий день в обед)
Если есть жалобы и доки , что чем-то болеете - отправляют на дробления к профильным врача , а это еще несколько дней
В итоге прохождение ВЛК как правило это 3-4дня
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