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Великих пенсій не буде: у Кабміні радять українцям...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 чер, 2024 17:32
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці.
Дивися повний текст
а ще замість хліба можуть порадити їсти "піроженоє", це з тої самої опери
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:40
telesystem444 написав:
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/9739ee80-731f-41b3-bedf-010b35d57375/
С такой зп і пенсіі не потрібно, згоден
Всього навсього 250 000 грн на місяць...
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Додано: Чет 06 чер, 2024 19:21
mcgreed2021 написав: Bobua написав:
Незрозуміла стаття.
Що означає “маленькі”?
У наш час пенсія ≈ (середн.зарпл.Укр.ост.3роки) * (сума врахованих індивід.коеф.зарплати / місяці) * (коеф.стажу ≈ роки праці/100).
Досі пенс.виплати знижували збільшенням пенс.віку.
А далі як? Додаватимуть коеф. 0,9....0.1? Скільки?
І це все дивні розмови, якщо людство йде у світ “безумовних баз.доходів”, ШІ, автомвтизації і роботизації праці, дронів, що вже навіть бур`ян на полях висмикують...
Де люди взагалі мають заробляти на життя, не кажучи вже про пенсії у такому майбутньому? Крім як на війні, але охочих чомусь мало...
Якщо праці для людей не буде, чи майже не буде?
Якщо слідкувати за логікою подій у нашій державі, то військових кинуть так само, як решту, просто в свій час
“кинути” повинні увесь світ.
Бо увесь світ споживає вдвічі більше, аніж Земля встигає відтворити (див. “день екологічного боргу”). І укри -- якраз на цьому середньому рівні...
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