Чинний тариф на світло не покриває вартість його...

Додано: Сер 15 тра, 2024 08:33

GALeon написав: Большинство украинцев с пониманием относится к увеличению тарифа на свет – опрос



55% опрошенных понимают, что для ремонта поврежденной обстрелами энергосистемы надо увеличить тариф на свет, свидетельствует опрос группы «Рейтинг».



При этом 67% участников опроса считают, что государство должно помочь незащищенным слоям общества, если тариф будет увеличен. Также 70% опрошенных думают, что прошлогодний пересмотр тарифа позволил восстановить поврежденные объекты. Большинство украинцев с пониманием относится к увеличению тарифа на свет – опрос55% опрошенных понимают, что для ремонта поврежденной обстрелами энергосистемы надо увеличить тариф на свет, свидетельствует опрос группы «Рейтинг».При этом 67% участников опроса считают, что государство должно помочь незащищенным слоям общества, если тариф будет увеличен. Также 70% опрошенных думают, что прошлогодний пересмотр тарифа позволил восстановить поврежденные объекты.

война тут не причем, у нас всегда тариф для бытовых потребителей дотировался за счет перекрестного "субсидирования" в разных формах, либо за счет завышенного тарифа юридических потребителей, либо за счет энергоатома и т.п.. Суть в том, что на кого бы не перекладывали эту "ношу" - компенсировать разницу/доплату за население, там возникала всегда финансовая дыра, которую нечем закрыть. Всегда кто-то должен заплатить, чудес не бывает. Можно тариф без проблем сделать и 1 копейку, если будут заложены источники финансирования для покрытия затрат на генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии. Да хоть тупо включите печатный станок и печатайте эти деньги, чтобы оплатить ими расходы. Но что будет тогда в этом случае?Поднятие тарифа для населения не связано с войной, война просто усугубила и вскрыла эту проблему, о которой все всегда замалчивали, так как подымать тариф это не популярная мера, которая повлияет на рейтинг текущей власти, так как подняв тариф сразу же польется дерьмо на вентилятор из разряда "да там всю воруют просто и т.д."