Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат...

Додано: Чет 16 тра, 2024 10:49
В статье урезано, что всё это проговаривалось на встрече с пенсионерами, которые получают через почту. Там очевидно, что ради одного пенсионера почтальон отдельно бегать не будет. При получении через банк может и не так жёстко. Но IMHO проблема раздута на пустом месте. Попробуй на любой работе потребовать, чтобы платили не тогда, когда принято по конторе, а в удобный лично тебе день. Бухгалтера сильно удивятся такой наглости.
Да и надобность пенсионеры как-то странно аргументируют: "Пенсіонери звертаються до фахівця з проханням змінити дату виплати, наприклад, отримувати не 16 числа, а ‒ 5. Причина: сплата комунальних платежів" Даже если не учитывать, что за небольшие просрочки коммунальщики не карают, типовой срок платежей - до 20го, причём, например, местные тепловики любят счёт прислать только 18го. Так что не понятно чем 5е лучше 16го.