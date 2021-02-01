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Пенсії в Україні: чи можна
змінити дату отримання виплат...

Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:49

Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пенсійні виплати здійснюються між 4 і 25 числом кожного місяця. Під час реєстрації пенсії визначається певна дата виплати, яка зазвичай залишається незмінною. Проте багато пенсіонерів виявляють бажання змінити дату отримання пенсії.

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Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат самостійно
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:49

В статье урезано, что всё это проговаривалось на встрече с пенсионерами, которые получают через почту. Там очевидно, что ради одного пенсионера почтальон отдельно бегать не будет. При получении через банк может и не так жёстко. Но IMHO проблема раздута на пустом месте. Попробуй на любой работе потребовать, чтобы платили не тогда, когда принято по конторе, а в удобный лично тебе день. Бухгалтера сильно удивятся такой наглости.

Да и надобность пенсионеры как-то странно аргументируют: "Пенсіонери звертаються до фахівця з проханням змінити дату виплати, наприклад, отримувати не 16 числа, а ‒ 5. Причина: сплата комунальних платежів" Даже если не учитывать, что за небольшие просрочки коммунальщики не карают, типовой срок платежей - до 20го, причём, например, местные тепловики любят счёт прислать только 18го. Так что не понятно чем 5е лучше 16го.
moveton
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