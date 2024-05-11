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В усіх областях України
будуть діяти аварійні...

В усіх областях України будуть діяти аварійні...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10

В усіх областях України будуть діяти аварійні...

Пропонуємо до обговорення:
З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ).

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В усіх областях України будуть діяти аварійні відключення світла: як дізнатись, коли відключать
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10

перейдите на сайт ясно...
хуясно!
аварийные отключения они на то и аварийные, что нет никаких графиков. поступила команда от вышестоящего диспетчера - отключили, не поступила - не отключили.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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