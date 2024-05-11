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В усіх областях України будуть діяти аварійні...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10
Пропонуємо до обговорення:
З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ).
Дивися повний текст В усіх областях України будуть діяти аварійні відключення світла: як дізнатись, коли відключать
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:10
перейдите на сайт ясно...
хуясно!
аварийные отключения они на то и аварийные, что нет никаких графиков. поступила команда от вышестоящего диспетчера - отключили, не поступила - не отключили.
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summacut
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