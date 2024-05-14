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Finance.ua: Економічне бронювання від мобілізації....
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:20
Пропонуємо до обговорення:
Та чи варто взагалі таке запроваджувати
У Верховній Раді вже кілька місяців «висить» законопроєкт №10449, про мобілізацію, навколо якого увесь цей час ламаються списи як у парламенті, так і в суспільстві.
Один із каменів спотикання – відстрочка від мобілізації, зокрема, й на так званих «економічних підставах».
Дивися повний текст Економічне бронювання від мобілізації. Варіанти, що розглядаються
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Додано: Пон 20 тра, 2024 16:20
>Вже зараз – це війна для бідняків, але поки неофіційно.
І це типу зараз є плюсом на думку багатьох людей. Те що ці гроші зараз йдуть на хабарі, а не в бюджет. Сумно.
>Можливо, що схожі практики існують у африканських країнах, але навряд чи варто на них орієнтуватися.
Теж думаю що навряд. Краще орієнтуватися на такі практики, які є у Туреччині, наприклад, де від такого податку отримують майже мільярд доларів щороку (і це у мирний час). А ще чув про Вірменію і Сирію, де така практика теж присутня. Але остання - то людожерський режим, що вони доброго можуть придумати, тьху.
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