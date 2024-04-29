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Як чоловікам оновити дані за кордоном: що буде, якщо цього не зробити
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Додано: Сер 22 тра, 2024 01:08
Як чоловікам оновити дані за кордоном: що буде, якщо...
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Дивися повний текст
Як чоловікам оновити дані за кордоном: що буде, якщо цього не зробити
Додано: Сер 22 тра, 2024 01:08
1) На звернення туташнє консульство відповіло, що допомогти з оновленням інформації вони не можуть.
2) Яким чином підтвердити адресу. Рахунок на електрику/моб звязок мовою Буркіна-Фасо підійде ? чи треба апостіль + ноторіальний переклад ?
3) Гадаю, що 90% чоловіків приживаючих за кордоном не брали з собою військово-обліковий документ.
Може хтось прояснити ці питання ?
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