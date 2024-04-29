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Як чоловікам оновити дані за
кордоном: що буде, якщо...

Як чоловікам оновити дані за кордоном: що буде, якщо...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 01:08

Як чоловікам оновити дані за кордоном: що буде, якщо...

Пропонуємо до обговорення:
Норми, прописані у законі, набудуть чинності 18 травня.

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Як чоловікам оновити дані за кордоном: що буде, якщо цього не зробити
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 01:08

1) На звернення туташнє консульство відповіло, що допомогти з оновленням інформації вони не можуть.
2) Яким чином підтвердити адресу. Рахунок на електрику/моб звязок мовою Буркіна-Фасо підійде ? чи треба апостіль + ноторіальний переклад ?
3) Гадаю, що 90% чоловіків приживаючих за кордоном не брали з собою військово-обліковий документ.

Може хтось прояснити ці питання ?
gretzky_vic
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