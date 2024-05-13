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Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:24
Пропонуємо до обговорення:
Будь-яке підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе залучити кошти у відновлення пошкодженої енергосистеми, бо наразі люди платять за електроенергію вдвічі менше, ніж мали б.
Дивися повний текст Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити кошти в ремонт енергосистеми, — ICC Ukraine
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Ірина_, Модератор
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