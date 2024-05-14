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«Резерв+» матиме силу військового квитка: у Міноборони...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 тра, 2024 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Вже за кілька тижнів інформацію із нового застосунку від Міноборони «Резерв+», який запрацював в Україні 18 травня, прирівняють до військово-облікового документа, який буде мати таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 10:59
Це правильний крок. Чекаємо
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